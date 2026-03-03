Criza din Iran: Impact major pe piața carburanților și gazelor

Data: 03 Martie 2026

Dacă prețul țițeiului va ajunge și se va stabiliza la 90-100 dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, prețul carburanților în România ar putea urca la 9-10 lei/litru, a estimat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Potrivit experților, companiile românești trebuie să se pregătească pentru un șoc economic major și să adopte strategii de reziliență.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, creșterea prețului la pompă urmează cotațiile internaționale cu un decalaj de până la 2-3 săptămâni, în funcție de „stocurile existente în depozite, contractele rafinăriilor, cursul valutar, politica comercială a marilor rețele. Dacă barilul crește cu 10-20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte – dar rar rămâne doar pe hârtie”. Dacă înainte de declanșarea crizei din Iran, cotațiile de referință (Brent) aveau maxime de 72-73 dolari/baril, ieri-dimineață cotația țițeiului Brent cu livrare în aprilie era 82,37 dolari/baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025.

Președintele AEI a explicat că prețul carburanților în România este format din taxe în proporție de 50-55% (accize + TVA), 30-35% cost produs (țiței + rafinare), restul reprezentând distribuția și marja. O creștere a petrolului cu 10 dolari/baril ar scumpi carburanții cu aproximativ 70 bani/litru, o majorare cu 20 dolari – cu circa 1 leu/litru, iar +30 dolari – cu până la 2,5 lei/litru.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90-100 de dolari, depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă. (…) Ce urmează? Totul depinde de durată și amploare. Escaladare moderată: creștere temporară, volatilitate ridicată, apoi stabilizare. Escaladare prelungită: petrol peste 100 de dolari, inflație reaccelerată, presiune pe dobânzi. Extindere regională: risc de criză energetică globală”, arată președintele AEI. „Întrebarea nu este doar cât va urca barilul. Întrebarea pragmatică este cât spațiu fiscal, câtă reziliență economică și câtă disciplină bugetară are România pentru a absorbi încă un șoc energetic major”, a adăugat Chisăliță, potrivit Agerpres.

Pe lângă impactul asupra pieței petroliere, războiul din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să aibă consecințe și asupra prețului gazelor. Potrivit managerului companiei de consultanță Frames, Adrian Negrescu, citat de Agerpres, în cazul în care conflictul va perturba traficul prin Strâmtoarea Ormuz, cel mai important punct de tranzit energetic mondial, controlat de Iran în partea sa nordică, impactul ar fi imediat și sever.

Un șoc s-ar resimți în zona gazelor, deoarece pentru Europa și Asia o sursă vitală de gaze naturale lichefiate este Qatar, ale cărui exporturi pot trece doar prin Ormuz. „Prețurile pe bursele europene de gaze ar exploda instantaneu, amintind de criza energetică din anii trecuți”, afirmă Negrescu. (C.Z.)