Sute de români blocați în Orientul Mijlociu

Data: 03 Martie 2026

Premierul Ilie Bolojan a convocat ieri-dimineață, la Palatul Victoria, o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Până duminică seara, Ministerul Afacerilor Externe a înregistrat peste 1.060 de solicitări de asistență, cu excepția Emiratelor Arabe Unite, unde sunt blocate câteva sute de persoane.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, în Israel sunt circa 624 de români care au solicitat asistență consulară, în Qatar 159, în Arabia Saudită 25, în Ramallah 46, în Kuweit 8, în Iran 9, în Oman circa 90 și în Iordania 99. (C.Z.)