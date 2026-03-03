Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Sute de români blocați în Orientul Mijlociu

Sute de români blocați în Orientul Mijlociu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Martie 2026

Premierul Ilie Bolojan a convocat ieri-dimineață, la Palatul Victoria, o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Până duminică seara, Ministerul Afacerilor Externe a înregistrat peste 1.060 de solicitări de asistență, cu excepția Emiratelor Arabe Unite, unde sunt blocate câteva sute de persoane.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, în Israel sunt circa 624 de români care au solicitat asistență consulară, în Qatar 159, în Arabia Saudită 25, în Ramallah 46, în Kuweit 8, în Iran 9, în Oman circa 90 și în Iordania 99. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Afacerilor Externe
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială