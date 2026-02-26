Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Site medical informativ privind obezitatea

Data: 05 Martie 2026

Medici care tratează obezitatea au lansat ieri, de Ziua Mondială a Obezităţii, platforma dialoginobezitate.ro, dedicată educaţiei corecte a pacienţilor, informează Asociaţia de Consiliere şi Educaţie în Sănătate, iniţiatoare a platformei. Platforma oferă explicaţii pe înţelesul pacientului, răspunsuri la întrebări frecvente şi materiale educaţionale realizate de medici cu experienţă. (C.Z.)

