Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru via
Site medical informativ privind obezitatea
Medici care tratează obezitatea au lansat ieri, de Ziua Mondială a Obezităţii, platforma dialoginobezitate.ro, dedicată educaţiei corecte a pacienţilor, informează Asociaţia de Consiliere şi Educaţie în Sănătate, iniţiatoare a platformei. Platforma oferă explicaţii pe înţelesul pacientului, răspunsuri la întrebări frecvente şi materiale educaţionale realizate de medici cu experienţă. (C.Z.)