Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru via
Anumite zboruri suspendate până în 7 martie
Wizz Air a anunțat, printr-un comunicat, că zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în 7 martie inclusiv. Totodată, pentru a sprijini cererile pasagerilor spre sau dinspre Israel, adaugă capacitate suplimentară între Sharm El Sheikh și Budapesta, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Sofia, din 6 martie. La Otopeni, 29 de curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru au fost ieri anulate, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. (C.Z.)