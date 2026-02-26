Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Anumite zboruri suspendate până în 7 martie

Data: 05 Martie 2026

Wizz Air a anunțat, printr-un comu­nicat, că zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în 7 martie inclusiv. Totodată, pentru a sprijini cererile pasagerilor spre sau dinspre Israel, adaugă capacitate suplimentară între Sharm El Sheikh și Budapesta, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Sofia, din 6 martie. La Otopeni, 29 de curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru au fost ieri anulate, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. (C.Z.)

