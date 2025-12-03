Apele Române: Propunere de restricționare a apei în Prahova

Data: 11 Decembrie 2025

Alimentarea cu apă a loca­li­tăților din Prahova afectate de si­tuația de la barajul Paltinu a fost reluată, fiind distribuită deocamdată doar apă menajeră. Potrivit prefectului Daniel Nicodim, furnizarea de apă potabilă ar putea reîncepe azi sau mâine, când se așteaptă rezultatele finale ale analizelor de la DSP Prahova, care să confirme că apa este sigură pentru băut.

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a informat marți că necesarul de apă brută pentru staţia Voila este asigurat integral, iar operatorul ESZ Prahova poate trata apa pentru potabilizare la parametri optimi. În acumularea Paltinu sunt disponibili acum 3 milioane mc de apă, care pot asigura resursa necesară tratării timp de 12 zile. „Ţinând însă cont de prognoza hidrologică, estimăm creşteri de debite în lac, în regim natural, de până la circa 1,5-3 mc/s. În această situaţie, perioada de furnizare a resursei de apă pentru potabilizare s-ar putea dubla, iar apa către ­populaţie ar putea fi furnizată fără restricţii până la un interval de 24 de zile, adică pe toată perioada sărbătorilor de iarnă”, arată Apele Române, potrivit Agerpres.

Mai departe, în perioada ianuarie-februarie, caracterizată în mod tradiţional prin debite reduse şi temperaturi scăzute, ANAR se așteaptă la un deficit de apă sever, scenariu pe care l-a prezentat într-o şedinţă desfășurată marți sub coordonarea Consiliului Judeţean şi a Prefecturii Prahova, cu participarea ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid. În cadrul dis­cu­țiilor, reprezen­tanții Apelor Române au cerut autorităților jude­țe­ne să analizeze posibilitatea furnizării apei către populaţie în regim restricţionat, începând cu 1 ianuarie 2026. (C.Z.)