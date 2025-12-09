Evaluare și reorganizare în 17 companii ale statului

Data: 09 Decembrie 2025

Prima etapă de reformare a companiilor de stat vizează 17 societăți, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Acestea vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru reformă, iar la final, pe baza unor criterii care vor ține seamă și de rolul lor strategic, se va decide care vor fi eventual desfiin­țate și care vor fi listate la bursă sau reorganizate în aşa fel încât să fie eficiente și să ofere ­servicii de calitate.

Executivul a adoptat, în ședința de guvern de săptămâna trecută, memorandumul privind guver­nanța corporativă a companiilor de stat, aliniată la criteriile OECD și cerințele din PNRR, făcând astfel primii pași pentru implementarea Strategiei și a planului de acțiune aprobate de Guvern la 24 noiembrie pentru reformarea acestor societăți.

Memorandumul defi­nește pentru prima dată, cu claritate, rolurile instituțiilor implicate în reformă și mecanismul interministerial de coordonare și monitorizare a procesului, de asemenea întărește rolul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în evaluarea tehnică a societăților.

„Restructurarea este un proces complicat. Este nevoie să rezolvăm problemele care reprezintă sursa datoriilor, a condițiilor proaste de muncă pentru angajați și a serviciilor slabe pentru cetățeni. (…) Avem un orizont de timp foarte strâns - august 2026 - care ne obligă să avem un ritm accelerat. Este însă vital să construim un mecanism care va permite ca, după aceste câteva luni, procesul să continue până rezolvăm situația tuturor celor 1.500 de companii”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, care va conduce Comitetul interministerial ce va coordona reforma, potrivit site-ului Guvernului.

Tot prin memorandum, la propunerea ministerelor, a fost aprobată lista primelor 17 companii care vor fi evaluate și reorganizate. Acestea sunt: Societatea Electrocentrale Grup, Electrocentrale Bucureşti, Societatea OIL Terminal, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR), CFR Marfă și două dintre filialele sale (ROFERSPED și CFR-IRLU), Societatea de Administrare Active Feroviare, Societatea Feroviară de Turism SFT-CFR, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - preinsolvenţă, Compania Naţională CFR, Telecomunicaţii CFR SA, Tipografica Filaret SA (filială a CNCFR), CFR Călători, Societatea de Reparaţii Locomotive CFR-SCRL Braşov (filială a CFR Călători), Metrorex şi TAROM.

„Avem nu doar nişte angajamente prin accesarea programelor europene, deci nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate, (…) să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari”, a explicat vineri premierul Ilie Bolojan. (C.Z.)