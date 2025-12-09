Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Oficii poștale modernizate

Oficii poștale modernizate

Actualitate socială
Data: 09 Decembrie 2025

Poşta Română va începe, din ianuarie, procesul de modernizare a oficiilor poştale, iar până de Paşte toate oficiile din Bucureşti vor trece prin acest proces, a anunţat directorul general al companiei, Valentin Ştefan, într-o conferinţă de presă cu ocazia lansării flotei operaţionale modernizate şi a primului oficiu poştal modular. „Obiectivul nostru este să repoziţionăm Poşta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat”, a spus Ştefan. (C.Z.)

