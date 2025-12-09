Prima etapă de reformare a companiilor de stat vizează 17 societăți, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Acestea vor fi supuse analizei
Oficii poștale modernizate
Poşta Română va începe, din ianuarie, procesul de modernizare a oficiilor poştale, iar până de Paşte toate oficiile din Bucureşti vor trece prin acest proces, a anunţat directorul general al companiei, Valentin Ştefan, într-o conferinţă de presă cu ocazia lansării flotei operaţionale modernizate şi a primului oficiu poştal modular. „Obiectivul nostru este să repoziţionăm Poşta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat”, a spus Ştefan. (C.Z.)