Emisiune numismatică de 1 decembrie

Data: 02 Decembrie 2025

Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, la 1 decembrie 2025, o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 de lei, potrivit unei informări a băncii centrale.
Bancnotele sunt înseriate consecutiv şi au aceleaşi specificaţii tehnice ca bancnotele de circulaţie cu valoare nominală de 20 de lei. Colile speciale, formate fiecare din patru bancnote de 20 de lei, sunt introduse în plicuri de prezentare personalizate şi sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză. Tirajul maxim este de 30.000 de exemplare, iar preţul de vânzare pentru aceste coli este de 120 de lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate. Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 de lei se realizează prin sucursalele regionale ale BNR din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş. (C.Z.)

