Schimbări în preferințele privind pâinea

Data: 12 Decembrie 2025

Pâinea industrială pierde teren în faţa pâinii cu maia, iar schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă în cazul unui sfert dintre consumatori, relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruinţa Olteniei, preluate de Agerpres. Conform cercetării, comenzile pentru făină integrală primite de cooperativă au crescut constant în ultimul an, alimentate de cererea din online şi de comunităţile digitale dedicate pâinii cu maia.

Analiza arată că obiceiul preparării pâinii acasă, folosind făina integrală, este adoptat în special de persoane cu vârste cuprinse între 25 şi 70 de ani. Cele mai multe (82%) sunt consumatori cu vârste de peste 40 care au obiceiul de a găti acasă şi care folosesc făinuri integrale pentru a-și menține sănătatea, iar 18%, cu vârste între 25 și 39 de ani, sunt consumatori care au devenit părinţi şi îşi schimbă obiceiurile pentru a le oferi copiilor o alternativă mai bogată în nutrienţi la pâinea din comerţ.

„Consumatorii sunt informaţi şi ştiu că pâinea albă industrială, deşi gustoasă, conţine adesea aditivi (E-uri) sau este produsă din aluat congelat, ceea ce îi determină să caute alterna­tive sănătoase, cu trasabilitate clară a ingredientelor”, indică studiul.

Adesea, oamenii sunt dispuşi să plătească mai mult pentru ingrediente premium sau pentru pâine artizanală. „Preţul ingredientelor premium este mai ridicat, însă cumpărătorii noştri îl văd ca pe o investiţie în sănătate”, a declarat preşedintele Cooperativei Agricole Biruinţa Olteniei, Alexandru Ignat, citat de Agerpres. Datele studiului au fost colectate online, pe un eşantion de 2.500 de respondenţi, în mai-decembrie 2025. (C.Z.)