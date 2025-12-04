Capacitate scăzută de accesare a programelor de finanțare

Data: 12 Decembrie 2025

Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce restul de 70% nu au accesat nici un tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe de eligibilitate, fie din lipsa de resurse umane şi financiare pentru pregătirea proiectelor, reiese din Carta Albă a Agriculturii 2025.

„Deşi fondurile europene continuă să ofere oportunităţi semnificative pentru modernizarea agriculturii, accesarea lor rămâne dificilă pentru o parte considerabilă a fermierilor”, se arată în analiza lansată recent de IMM România, fiind menționați în special „micii producători, care au nevoie de consiliere pentru a gestiona etapele de proiect şi cerinţele administrative aferente”.

Datele din cercetare evidenţiază o dependenţă ridicată a fermierilor de grantul nerambursabil, pentru 75,25% acesta fiind principalul sprijin la dezvoltarea afacerii, în contextul nevoii de investiţii şi al lipsei capitalului propriu, subliniază Carta Albă. Liniile de credit ocupă locul secund, fiind menţionate de 28,50% dintre respondenţi, semn că fermierii încep să combine finanţările nerambursabile cu împrumuturile, însă accesul la creditare rămâne limitat, din cauza condiţiilor impuse de bănci.

În ceea ce priveşte tipurile de finanţări dorite de agricultori, sunt preferate granturile nerambursabile (68,50%), care oferă o oportunitate de modernizare fără a creşte povara datoriilor; liniile de credit, apreciate de 34,25% dintre fermieri, pentru acoperirea nevoilor pe termen scurt; creditele garantate de stat (24,75%) preferate de IMM-urile care nu pot accesa credite comerciale; alte surse de finanţare (8,75%), categorie în care intră leasingul agricol, finanţările private, arată lucrarea.

Documentul mai arată că, în 2025, cei mai mulți fermieri (71,75% dintre respondenţii care au participat la cercetare) au direcţionat cea mai mare parte a investiţiilor către modernizarea echipamentelor. Un procentaj semnificativ al fermierilor, 43,25%, și-a îndreptat investițiile și către servicii aferente administrării afacerii, iar digitalizarea este a treia cea mai întâlnită investiție mențio­nată, cu 25%. Nevoia de fonduri pentru menţinerea afacerii a fost indicată de 12% dintre fermieri, iar investiții limitate s-au făcut în formarea profesională (9,75%) şi cercetare- dezvoltare-inovare (8,75%). „Structura investiţiilor din 2025 indică o orientare predominant tehnologică, axată pe modernizare şi mecanizare, dar şi un decalaj între investiţiile tangibile (echipamente) şi cele intangibile (inovare, formare)”, arată autorii. Carta Albă a Agriculturii a fost realizată prin intermediul unei investigaţii pe bază de chestionar aplicat unui eșantion reprezentativ de 439 de IMM-uri agricole. (C.Z.)