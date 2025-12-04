Strategie pentru o mai bună protecție a consumatorilor

Comisia Europeană a prezentat, recent, Agenda Consumatorului 2030, un plan strategic pe cinci ani care are între obiective claritatea legislativă pentru o creştere durabilă a protecţiei consumatorilor în Uniunea Europeană, informează EFE. Mai exact este vorba despre o adaptare a cadrului legis­lativ la actualele practici de piaţă, în care comerţul electronic ia amploare, cu patru priorități, potrivit comisarului pentru protecţia consumatorilor, Michael McGrath.

Prima se referă la eliminarea obstacolelor transfrontaliere în cadrul pieţei unice, prin evaluarea regulamentului privind blocarea geografică, stimularea mobilității prin măsuri care să ajute consumatorii să compare tarife, îmbunătățirea accesului la servicii financiare transfrontaliere, inclusiv deschiderea de conturi într-un alt stat membru.

A doua prioritate va fi o lege a echităţii digitale, orientată împotriva practicilor de „manipulare” care îi determină pe consumatori să cheltuiască mai mulţi bani, a explicat McGrath.

Cea de-a treia prioritate urmăreşte promovarea consumului durabil şi încurajarea ofertelor de produse sustenabile, facilitând durabilitatea şi reparabilitatea produselor, returnarea bunurilor neutilizate, pieţele second-hand şi startup-urile din economia circulară.

Nu în ultimul rând, Comisia Europeană va acorda prioritate revizuirii regulamentelor pentru protejarea consumatorilor de operatorii economici care nu respectă normele şi companiile de concurenţa neloială.