Indicatorul de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) se actualizează trimestrial, pe baza dobânzilor tranzacțiilor de pe piața interbancară din trimestrul anterior. Modul acesta de calcul permite analiștilor financiari, băncilor, companiilor de consultanță să anticipeze care va fi la începutul anului viitor nivelul dobânzilor la creditele ipotecare în componența cărora intră IRCC.
Nou Mers al trenurilor
Duminică, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al trenurilor 2025-2026, care are ca noutăți legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti - Giurgiu - Ruse.
Potrivit CFR Călători, zilnic vor circula peste 1.150 de trenuri: 52 în trafic internaţional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 sezoniere şi 952 Regio. (C.Z.)