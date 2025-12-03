Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nou Mers al trenurilor

Actualitate socială
Data: 10 Decembrie 2025

Duminică, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al trenurilor 2025-2026, care are ca noutăți legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti - Giurgiu - Ruse.

Potrivit CFR Călători, zilnic vor circula peste 1.150 de trenuri: 52 în trafic internaţional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 sezoniere şi 952 Regio. (C.Z.)

 

Citeşte mai multe despre:   CFR
