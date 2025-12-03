Nou Mers al trenurilor

Data: 10 Decembrie 2025

Duminică, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al trenurilor 2025-2026, care are ca noutăți legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti - Giurgiu - Ruse.

Potrivit CFR Călători, zilnic vor circula peste 1.150 de trenuri: 52 în trafic internaţional, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 sezoniere şi 952 Regio. (C.Z.)