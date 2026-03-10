AIE: Cea mai mare perturbare a pieței petroliere din istorie

Data: 16 Martie 2026

Războiul din Iran provoacă tulburări fără precedent pe piaţa petrolieră, afectând 7,5% din oferta globală şi o parte şi mai mare a exporturilor, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie, la o zi după ce a decis să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele strategice, cea mai mare accesare a rezervelor din istoria sa de peste 50 de ani, transmite Reuters. Cantitatea depăşeşte cele 182 de milioane de barili eliberați în 2022, după invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Înainte de 2022, s-a mai recurs la rezerve de trei ori, ca urmare a întreruperilor de aprovizionare din Libia (2011), a uraganului Katrina (2005) şi a primului Război din Golf (1991).

În cel mai recent raport lunar, AIE informează că țările din Golf şi-au redus producţia totală cu cel puţin 10 milioane de barili/zi, adică 10% din cererea mondială, ca urmare a conflictului din Iran. „Războiul din Orientul Mijlociu creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieţei globale a petrolului”, a apreciat AIE. Conform agenției, închiderea producţiei va dura săptămâni, iar revenirea, apoi, la nivelurile de dinainte de criză se poate întinde pe luni. De asemenea, închiderea Strâmtorii Ormuz pune în pericol capacităţi de rafinare de 4 milioane de barili/zi, ceea ce prezintă riscuri deosebite pentru aprovizionarea cu combustibil, inclusiv pentru avioane.

Agenţia cu sediul la Paris, înfiinţată ca răspuns la şocul petrolier din 1973-1974, este un organism de consiliere pe probleme energetice din care fac parte 32 de state dezvoltate. În rezervele lor colective se găsesc peste 1,2 miliarde de barili în stocuri de urgenţă, plus alte 600 de milioane sub formă de contracte guvernamentale. (C.Z.)