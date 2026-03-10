România și Ucraina au semnat săptămâna trecută, la București, o declaraţie de Parteneriat strategic și două acorduri care vizează cooperarea industriilor de apărare pentru producerea în comun de sisteme de
Noul plan cincinal al Chinei
Congresul Naţional al Poporului (legislativul) din China a aprobat planul cincinal pentru 2026-2030, care prioritizează dezvoltarea unor tehnologii-cheie cum sunt robotica, biotehnologia, semiconductorii, inteligenţa artificială, relatează dpa. În plan sunt prevăzute creșteri ale cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea cu peste 7% anual și a ponderii sectorului digital în economie la 12,5% până în 2030. (C.Z.)