Parteneriat strategic și acorduri de cooperare cu Ucraina

Data: 16 Martie 2026

România și Ucraina au semnat săptămâna trecută, la București, o declaraţie de Parteneriat strategic și două acorduri care vizează cooperarea industriilor de apărare pentru producerea în comun de sisteme de apărare, respectiv colaborarea în domeniul energetic. Ucraina a creat anul trecut un mecanism ce permite transferul de tehnologie către statele aliate. În 2025, țara vecină a produs peste patru milioane de drone și a încheiat parteneriate cu Marea Britanie, Danemarca, Germania, Finlanda.

În conferința de presă de joi care a urmat întrevederii cu preşedintele Volodimir Zelenski, preşedintele Nicuşor Dan i-a mulțumit acestuia pentru vizită și pentru lupta pe care poporul ucrainean o duce pentru securitatea întregii Europe și a spus că semnarea Parteneriatului strategic este un moment important în relaţia bilaterală, care arată încrederea în ceea ce cele două țări pot face împreună. Discuţiile au mai vizat producţia comună de drone în România și proiecte de conectivitate.

Referitor la minoritatea românească din Ucraina, președintele României a precizat că a primit „garanţii cu privire la continuarea funcţionării şcolilor în limba română şi pentru toate celelalte drepturi ale minorităţii române”.

La rândul său, liderul de la Kiev a declarat că mai multe state i-au cerut sprijinul pentru drone anti-Shahed, având în vedere că rachetele nu sunt eficiente împotriva dronelor. „Aceste sisteme, aceste detalii vor fi necesare tuturor, nu doar acestei părţi a Europei, pentru că, vedeţi, dronele zboară mii de kilometri, de aceea orice stat european poate fi în pericol. (...) Acest sistem pe care Ucraina l-a dezvoltat va fi prezentat partenerilor americani şi cred că este bine să îl dezvoltăm şi împreună cu partenerii noştri europeni, inclusiv România”, a afirmat el, potrivit Agerpres.

Firmele ucrainene produc deja drone în mai multe ţări, în parteneriate cu companii locale, arată un comentariu al AFP. În Anglia, în comitatul Suffolk, producătorul ucrainean Ukrspecsystem a început să producă drone de recunoaştere la 25 februarie, cu un ritm care va ajunge până la 1000 pe lună, a declarat AFP directorul Rory Chamberlain.

Ucraina şi-a crescut de mai multe ori capacitatea de producţie a dronelor din 2022, însă cererea este în continuare enormă, de aceea a recurs la parteneriate cu aliații. Danemarca a anunțat luna trecută că discută găzduirea producătorului ucrainean Skyfall, iar o altă firmă din Ucraina construiește o uzină de propergol - compus pentru propulsie. De asemenea, Germania a început fabricarea dronelor printr-un parteneriat germano- ucrainean, într-o facilitate cu o capacitate de 10.000 de bucăți pe an. Finlandezii de la Summa Defense au încheiat mai multe acorduri pentru echipamente de acest tip, iar britanicii de la Prevail Part­ners s-au asociat cu ucrainenii de la Skyeton pentru a le dezvolta în Regatul Unit. (C.Z.)