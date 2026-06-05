Suprafaţa cultivată cu lucernă în România, în prezent de circa 438.000 de hectare, a crescut cu 30% în ultimii 12-15 ani, pe fondul subvenţiilor acordate şi al interesului fermierilor pentru beneficiile pe care
Cursuri de recalificare în agricultură
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău va organiza în premieră două cursuri de formare în meseria de legumicultor şi creşterea animalelor pentru şomerii din zona bazinului agricol Pogoanele.
„Sunt două cursuri, 30 de persoane, legumicultor şi creşterea de animale. Există marile ferme agricole cu cereale sau ferme unde se cresc animale, ovine, porcine sau păsări şi atunci este nevoie de personal calificat”, a precizat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu. (C.Z.)