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Cursuri de recalificare în agricultură

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Data: 05 Iunie 2026

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău va organiza în premieră două cursuri de formare în meseria de legumicultor şi creşterea animalelor pentru şomerii din zona bazinului agricol Pogoanele.
„Sunt două cursuri, 30 de persoane, legumicultor şi creşterea de animale. Există marile ferme agricole cu cereale sau ferme unde se cresc animale, ovine, porcine sau păsări şi atunci este nevoie de personal calificat”, a precizat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu. (C.Z.)

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