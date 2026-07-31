Program naţional pentru creşterea natalităţii

Data: 06 August 2026

Înscrierile în Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii (FIV), ediţia 2026, vor începe în data de 17 august 2026, după cum informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Dosarele vor fi ­depuse exclusiv online prin intermediul unei aplicaţii care va rămâne activă până la data de 15 noiembrie 2026.

Autorităţile derulează şi în acest an Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, perioada de înscrieri urmând să debuteze în data de 17 august, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va fi activă până la data de 15 noiembrie 2026.

În program pot aplica partenerii (căsătoriţi/necăsătoriţi) sau femeile singure care îndeplinesc, cu­mulativ, mai multe condiții, precum deţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România şi a recomandării cu indicaţie FIV emisă de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie și com­pe­­tență în tratamentul in­fer­ti­li­tății cuplului și reproducere umană asistată medical. De asemenea, vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program.

Potrivit datelor oficiale, „pe întreaga perioadă de implementare a programului, respectiv 2026-2030, același beneficiar eligibil poate beneficia de sprijin financiar de maximum trei ori”.

Cuantumul sprijinului financiar este de 15.000 lei/beneficiar, sub forma a două vouchere digitale pentru decontarea cheltuielilor necesare asigurării medicamentelor specifice (5.000 lei) și efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate (10.000 lei).

Prin acordarea acestui sprijin financiar, autorităţile au ca obiectiv susţinerea creșterii natalității, în condiţiile în care aproximativ 20% din cuplurile din România suferă de infertilitate.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în luna mai 2026, numărul deceselor înregistrate a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților-vii, iar numărul certificatelor de naște­re eliberate a fost de 10.444, în scădere cu 211 (-2%) față de luna aprilie. De altfel, din 1992, fără întrerupere, România a înregistrat în fiecare an un spor negativ.

Cele mai recente proiecții realizate la nivelul INS arată că numărul populației rezidente ar urma să scadă până la 15,63 milioane în anul 2080, în scădere cu 3.410.000 mii persoane (-17,9%) faţă de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2025, iar una din cauze este natalitatea scăzută. (O.N.)