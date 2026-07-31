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Muntele Olimp pe lista patrimoniului UNESCO

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 06 August 2026

Grecia a salutat înscrierea Muntelui Olimp, cel mai înalt munte din ţară, rezervaţie naturală protejată şi, conform mitologiei elene, casa zeilor din Antichitate, în Patrimoniul Mondial al UNESCO, decizie care a intrat în vigoare la 26 iulie, relatează AFP. „Miticul Munte Olimp devine un munte pentru întreaga umanitate”, a scris prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis pe pagina sa de Facebook.

Înscrierea rezervației Muntelui Olimp, al cărui vârf este situat la o altitudine de 2.914 m, pe lista siturilor naturale şi culturale ale Patrimoniului Mondial a fost decisă în unanimitate în timpul lucrărilor celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO (19-29 iulie, Busan - Coreea de Sud). Muntele Olimp este una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate din Europa, găzduind peste 2.000 de specii de plante, inclusiv zeci care nu se găsesc nicăieri altundeva, precum şi o faună rară, potrivit experţilor.

Mulţi turişti vizitează acest „centru al mitologiei greceşti, unde Homer i-a evocat pe cei doisprezece zei greci şi palatele lor de pe Muntele Olimp”, subliniază UNESCO.

Pe lângă Muntele Olimp, au mai fost incluse pe lista UNESCO: Fortăreţele Regale din Languedoc şi Plajele Debarcării din Ziua Z din Normandia, în Franţa; savanele Boma-Badingilo din Sudan; Teatro da Paz şi Teatro Amazonas, situate în oraşele Belem, respectiv Manaus din Amazonia braziliană. O altă decizie a fost retragerea centrului vechi al Vienei de pe lista Patrimoniului Mondial în Pericol, după ce municipalitatea a redus la 50 m înălțimea unui zgârie-nori planificat inițial să aibă 73 m, informează DPA.
 

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