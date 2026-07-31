Recomandări pe timp de caniculă

Data: 06 August 2026

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, ieri, avertizările Cod roșu și Cod portocaliu de caniculă extremă, care vor fi valabile până vineri în cea mai mare parte a țării, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Sub Cod roșu de căldură persistentă și intensă se află județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, în aceste zone urmând să se înregistreze temperaturi la umbră de până la 41 grade Celsius. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 25-26 de grade.

În același interval va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în zone din Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

În acest context, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) reiterează o serie de recomandări pentru protejarea sănătăţii populaţiei: evitarea deplasărilor în orele de vârf, alternarea mersului cu perioade de repaus şi rehidratare, protejarea cu pălării, ochelari de soare şi haine lejere, deschise la culoare, precum şi evitarea activităţilor fizice solicitante în intervalul 11:00-18:00. „Aveți grijă de persoanele vulnerabile, păstrați legătura cu persoanele vârstnice, verificați starea lor de sănătate și oferiți sprijin atunci când este nevoie. Nu lăsați niciodată în autoturisme copii sau animale de companie, recipiente sub presiune precum brichete sau tuburi de deodorant”, se arată în comunicatul DSU.

Specialiştii mai recomandă consumul suficient de lichide pentru a preveni deshidratarea, consumul de fructe şi legume proaspete, dar şi evitarea alcoolului şi a băuturilor cu un conţinut ridicat de cofeină şi zahăr. Pe platforma naţională Fiipregatit.ro poate fi consultat ghidul complet de caniculă. (O.N.)