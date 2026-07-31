TVA de 9% la locuinţe 

Data: 06 August 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea prin care se prelungeşte termenul de aplicare a cotei reduse de TVA la achiziţia de locuinţe până la data de 30 septembrie 2026. TVA de 9% la locuințe va fi valabilă până la 30 septembrie pentru cumpărătorii blocați de atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru. De această prevedere vor beneficia şi cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025. Şeful statului a promulgat şi legea care va duce la o reducere a prețului la motorină, prin instituirea unui mecanism dinamic pentru reducerea accizei aplicate motorinei standard. (O.N.)