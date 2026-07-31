Grecia a salutat înscrierea Muntelui Olimp, cel mai înalt munte din ţară, rezervaţie naturală protejată şi, conform mitologiei elene, casa zeilor din Antichitate, în Patrimoniul Mondial al UNESCO, decizie care
Sărbătoarea saşilor transilvăneni
Cea de-a XIV-a ediție a festivalului cultural Săptămâna Haferland va avea loc în perioada 6-9 august, în zece sate transilvănene: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri. Manifestarea, care celebrează istoria, cultura și obiceiurile comunității sașilor transilvăneni, va cuprinde zeci de evenimente pentru toată familia: tururi ghidate, concerte, reprezentații de teatru, spectacole de dans tradițional, conferințe, ateliere de meșteșuguri, expoziţii, precum şi tradiţionalul bal săsesc desfăşurat la Criț cu invitaţi din străinătate. (O.N.)