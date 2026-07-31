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Sărbătoarea saşilor transilvăneni 

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Data: 06 August 2026

Cea de-a XIV-a ediție a festivalului cultural Săptămâna Haferland va avea loc în perioada 6-9 august, în zece sate transilvănene: Archita, Saschiz, Homorod, Rupea, Criț, Roadeș, Meșendorf, Cloașterf, Bunești și Viscri. Manifestarea, care celebrează istoria, cultura și obiceiurile comunității sașilor transilvăneni, va cuprinde zeci de evenimente pentru toată familia: tururi ghidate, concerte, reprezen­tații de teatru, spectacole de dans tradițional, conferințe, ateliere de meșteșuguri, expoziţii, precum şi tradiţionalul bal săsesc desfăşurat la Criț cu invitaţi din străinătate. (O.N.)

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