Nadia Comăneci celebrată la Bruxelles printr-o expoziție

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 02 Iunie 2026

La sediul Clubului de gimnastică artistică feminină L’Ancienne de Saint-Gilles din Bruxelles este deschisă expoziția „Nadia Comăneci - o poveste desenată”, care reunește lucrările premiate ale elevilor participanţi la cea de-a șasea ediție a Olimpiadei de Benzi Desenate, competiție unică la nivel mondial. Sunt expuse 20 de panouri de bandă desenată care ilustrează povestea excepțională a sportivei române, tema concursului fiind „10 Perfect”, informează site-ul icr.ro. Evenimentul marchează împlinirea a 50 de ani de la obținerea primului scor perfect de 10 din istoria gimnasticii mondiale, performanță realizată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montréal, din 18 iulie 1976. Expoziția este organizată de Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Primăria Saint-Gilles, în contextul Anului 2026 - Anul Nadia Comăneci, și poate fi vizitată până la 14 iunie 2026.

