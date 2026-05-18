Schimbări în funcţionarea sistemului spitalicesc

Data: 26 Mai 2026

Ministrul interimar al sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat lansarea unui pachet de măsuri care va schimba modalitatea în care sunt finanţate şi organizate spitalele. Această reformă importantă a sistemului sanitar va introduce un nou model de finan­țare, în funcţie de serviciile medicale acordate de spitale şi de numărul pacienţilor trataţi, fără a lua în considerare și numărul de paturi, ca în prezent.

Potrivit Ministerului Să­nătă­ții, trei ordine de ministru vor produce schimbări „majore” în funcţionarea spitalelor, vizând finanţarea, flexibilizarea orga­nizării structurilor spitaliceşti şi repartizarea paturilor la nivel judeţean în funcţie de nevoile reale ale populaţiei.

Ministrul interimar al sănă­tății, Cseke Attila, a explicat într-o conferinţă de presă că finan­ţarea trebuie să reflecte serviciile medi­cale efectiv realizate, nu capacitatea de cazare a spitalelor. „Noi astăzi avem un sistem de finan­ţare rigid la nivel de spitale, care ia în considerare (…) şi numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim s-o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile şi fac bine pacienţilor. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale şi atunci nu are nici un sens să mai finanţăm spitale după numă­rul de paturi, chiar dacă este parţial, pentru că în acea formulă evident e o parte care se referă la numărul de paturi. De asemenea, astăzi există o modalitate sau o parte a formulei care penalizează spitalele mai performante”, a spus ministrul. El a mai afirmat că în ultimii 10-11 ani media spitaliză­rilor a scăzut de la 6,2 la 5,2 zile, iar acest lucru trebuie să se reflecte şi în finanţarea spitalelor.

Pentru pacienţi, arată Ministerul Sănătăţii, reforma va însemna acces mai bun la servicii, spitale stimulate să trateze mai mult, mai eficient și cazuri mai complexe, o organizare apropiată de nevoile reale ale comunităţilor, iar pentru personalul medical măsurile vor duce la recunoaş­terea performanţei, la flexibilitate în organizarea secţiilor, care vor avea minimum 23 de paturi, faţă de 25 în prezent. „Noul me­canism de repartizare a paturilor la nivel judeţean va permite o distribuţie mai echilibrată şi mai eficientă a resurselor medicale, în funcţie de specificul fiecărei zone şi de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate”, mai arată ministerul de resort, potrivit Agerpres.

Analiza necesarului real de paturi de spitalizare continuă este un demers necesar şi inevitabil, a transmis și preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănă­tate, Horaţiu-Remus Moldo­van, la începutul acestei luni. Conform acestuia, paturile care vor fi reduse sunt cele care rămân în mod constant neocupate şi care „distor­sionează” finanţarea sistemului. (C.Z.)