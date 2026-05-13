Talibanii din Afganistan, primiţi la Bruxelles

Data: 18 Mai 2026

O delegaţie condusă de Abdul Qahar Balkhi, purtătorul de cuvânt al talibanilor pentru afaceri externe, va fi primită în luna iunie la Bruxelles, după cum au confirmat oficialii UE pentru euractiv.com. De la revenirea islamiștilor la putere în 2021, Balkhi a interacționat frecvent cu presa străină și cu interlocutorii internaționali pe teme variind de la sancțiuni la migrație și asisten­ță umanitară. Potrivit Euractiv, discuțiile vor rămâne strict tehnice și nu vor implica reprezentare politică oficială, în efortul de a evita orice percepție de recunoaștere formală a guvernului taliban. De altfel, întâlnirea ar urma să aibă loc într-un loc neutru, precum un centru de conferinţe, şi nu la sediul oficial al UE. (O.N.)

