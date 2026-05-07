Producători români în competiţii internaţionale

Data: 15 Mai 2026

În acest an, la competiţia internaţională World Food Gift Challenge 2026, organizată de International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, instituţia care desemnează regiunile gastronomice ale Europei şi ale lumii, participă 49 de produse din mai multe regiuni gastronomice. România va fi reprezentată atât de Harghita, care deţine titlul de Regiune Gastronomică a Europei în 2027, cât şi de Banat şi Dobrogea, care candidează pentru acest titlu pentru anii 2028, respectiv 2029.

Potrivit directorului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, Szabó Károly, citat de Agerpres, judeţul Harghita va fi reprezentat de patru producători locali.

Printre produsele alese se numără o selecţie de miere naturală realizată de un apicultor din Păuleni-Ciuc, mixuri de condimente produse de o familie din Avrămeşti, care cultivă plante medicinale şi aromatice pe o suprafaţă de un hectar, o gamă de produse din coacăze negre creată de o afacere de familie din Mădăraş, precum şi turtă dulce tradiţională, preparată după o veche reţetă de familie de un producător din zona Odorheiu Secuiesc.

Banatul va fi reprezentat de patru produse, unul dintre acestea fiind islerele bănățene, cu gem de prune și nuci, reinterpretate pentru gusturile contemporane de Brutăria „Moara Maria”, păstrând, totodată, legătura cu rețetele vechi, locale.

În opinia lui Szabó Károly, „participarea la competiţie este o oportunitate de promovare a producătorilor locali şi a patrimoniului gastronomic al judeţului”, mai ales în contextul în care, în 2027, judeţul Harghita va fi Regiune Gastronomică a Europei.

Câştigătorii World Food Gift Challenge 2026 vor fi desemnaţi în 21 mai, în Creta (Grecia).