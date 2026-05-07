Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Producători români în competiţii internaţionale

Producători români în competiţii internaţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 15 Mai 2026

În acest an, la competiţia internaţională World Food Gift Challenge 2026, organizată de International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, instituţia care desemnează regiunile gastronomice ale Europei şi ale lumii, participă 49 de produse din mai multe regiuni gastronomice. România va fi reprezentată atât de Harghita, care deţine titlul de Regiune Gastronomică a Europei în 2027, cât şi de Banat şi Dobrogea, care candidează pentru acest titlu pentru anii 2028, respectiv 2029.

Potrivit directorului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, Szabó Károly, citat de Agerpres, judeţul Harghita va fi reprezentat de patru producători locali.

Printre produsele alese se numără o selecţie de miere naturală realizată de un apicultor din Păuleni-Ciuc, mixuri de condimente produse de o familie din Avrămeşti, care cultivă plante medicinale şi aromatice pe o suprafaţă de un hectar, o gamă de produse din coacăze negre creată de o afacere de familie din Mădăraş, precum şi turtă dulce tradiţională, preparată după o veche reţetă de familie de un producător din zona Odorheiu Secuiesc.

Banatul va fi reprezentat de patru produse, unul dintre acestea fiind islerele bănățene, cu gem de prune și nuci, reinterpretate pentru gusturile contemporane de Brutăria „Moara Maria”, păstrând, totodată, legătura cu rețetele vechi, locale.

În opinia lui Szabó Károly, „participarea la competiţie este o oportunitate de promovare a producătorilor locali şi a patrimoniului gastronomic al judeţului”, mai ales în contextul în care, în 2027, judeţul Harghita va fi Regiune Gastronomică a Europei. 

Câştigătorii World Food Gift Challenge 2026 vor fi desemnaţi în 21 mai, în Creta (Grecia). 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • A scăzut comerţul global de vin  Actualitate socială
    A scăzut comerţul global de vin 

    Taxele vamale americane au contribuit anul trecut la un declin suplimentar al comerţului global cu vin, scrie Reuters, citat de Agerpres. Totodată, consumul a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 60 de

    15 Mai, 2026
  • Piaţă volantă în Amzei Actualitate socială
    Piaţă volantă în Amzei

    Primăria Sectorului 1 anunţă organizarea unei pieţe volante cu produse tradiţionale româneşti începând de vineri şi până duminică în zona Amzei, lângă Teatrul „Ion Creangă”. Vizitatorii vor putea

    15 Mai, 2026
  • Puiet de păstrăv relocat Actualitate socială
    Puiet de păstrăv relocat

    Râurile situate pe defileul Văii Vaserului din Munţii Maramureşului au fost populate cu peste 8.000 de puieţi de păstrăv aduşi dintr-o păstrăvărie din judeţul Bistriţa Năsăud, informează Direcţia

    15 Mai, 2026
TOP 6 Actualitate socială