Șanse de repornire a industriei de îngrăşăminte

Data: 08 Mai 2026

Compania Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a ajuns la un acord de principiu cu Azomureş, principalul combinat din industria în­grășămintelor din țară, cu privire la termenii de preluare a activităţii operaţionale a acestuia, prin transfer de afacere. Finalizarea negocierilor este estimată pentru finalul acestei luni.

Acordul de principiu „reflectă înţelegerea comercială la care au ajuns părţile asupra principalelor elemente ale tranzacţiei, inclusiv asupra structurii acesteia, a preţului şi a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului şi finalizarea efectivă a tranzacţiei”, a informat Romgaz, într-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti. Romgaz, companie listată la Bursă în care statul deține 70%, estimează că finalizarea negocierilor şi obţinerea avizului Consiliului său de Administraţie pentru semnarea contractului vor avea loc cel mai târziu la finalul lunii mai. În ultimul an, Azomureş, deţinut în prezent de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei de la Târgu Mureş.

Liderul Sindicatului „Alternativa 2002” din cadrul Azomureş, Emil Almăşan, a arătat recent că 800 din cei 921 de angajaţi ai combinatului sunt în şomaj tehnic, scrie Agerpres. În context, sindicaliştii au solicitat reluarea activităţii platformei sau măcar o soluţie viabilă care să protejeze locurile de muncă de la combinat.

Soluții de repornire a producției de îngrășăminte la Azomureș au fost cerute în ultimul timp și de organizații ale agricultorilor confruntați cu prețuri tot mai ridicate la aceste inputuri de bază, pe fondul războiului din Ucraina și a situației din Golf.

Acordul dintre Romgaz şi Azomureş reprezintă un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România, esenţială pentru agricultură şi pentru economie, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, miercuri, într-o postare pe Facebook. Acesta a punctat că valorificarea gazului din Marea Neagră se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria naţională, începând de anul viitor. „Folosirea lui în producţia internă de îngrăşăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independenţă economică, preţuri mai stabile pentru fermieri şi, foarte important, salvarea şi protejarea locurilor de muncă din centrul ţării. Acordul de principiu dintre Romgaz şi Azomureş înseamnă menţinerea în funcţiune a celei mai mari capacităţi industriale din domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obţinerea tuturor aprobărilor”, a explicat Bolojan, potrivit Agerpres.

Azomureș are o capacitate anuală de producție de 1,8 milioane t de îngrășăminte, din care 75% ajunge pe piața locală, potrivit site-ului companiei. (C.Z.)