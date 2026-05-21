Tarife simbolice la transportul public în Arad

Consilierii locali din municipiul Arad au aprobat, săptămâna trecută, reducerea tarifelor la transportul public la un nivel simbolic de 1 leu pe zi, atât pentru călătoriile cu tramvaiul, cât şi pentru cele cu autobuzele locale, în timp ce abonamentele lunare vor costa 20 de lei la preţul întreg (reducere de la 100 de lei în prezent).

Măsura va fi aplicată de la 1 august, pentru a da timp Companiei de Transport Public să o implementeze, dar şi pentru ca oamenii să ştie din timp că tarifele se vor reduce considerabil. Unul dintre argumentele invocate pentru aceste reduceri de tarife este diminuarea poluării şi a traficului auto din oraş, conform referatului care a însoţit proiectul.

Noile tarife aprobate, care includ TVA, sunt următoarele: călătorie urban Arad - 1 leu/24 de ore; abonament lunar urban adult Arad - 20 de lei; abonament săptămânal urban Arad - 5 lei; abonament 2 săptămâni urban Arad - 10 lei; abonament nenominalizat urban Arad - 40 de lei; abonament lunar subvenţionat cu 50% urban Arad - 10 lei; abonament săptămânal subvenţionat cu 50% urban Arad - 2,50 lei; bilet 1 călătorie adulţi trenuleţ de agrement - 1 leu; bilet 1 călătorie copii trenuleţ de agrement - 1 leu. În prezent, un bilet de călătorie valabil o oră costă 4,5 lei, iar abonamentele peste 100 de lei.