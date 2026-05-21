„Ferme deschise" pentru turiști 

Data: 29 Mai 2026

În Harghita, care va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei, 33 de ferme, gospodării, unităţi agricole sau de procesare au fost certificate în cadrul programului „Open Farm”, coordonat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita). „Integrăm în circuitul turistic acele ferme şi locaţii care sunt menite şi capabile să facă faţă vizitei de turişti”, a declarat Szabó Károly, director executiv al Visit Harghita, potrivit Agerpres. În program s-au înscris 46 de unităţi, iar 33 au primit certificarea, ca urmare a îndeplinirii unor condiții cum sunt accesibilitatea, locurile de parcare, spaţii pentru vizitatori, informaţii disponibile în mai multe limbi. (C.Z.)

