Estimări bune la grâu în Buzău

Data: 29 Mai 2026

În județul Buzău, unde condiţiile climatice înregistrate în prima parte a anului agricol 2025-2026 au fost per ansamblu favorabile dezvoltării culturilor de toamnă, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană a realizat primele estimări privind recoltele, la grâu fiind aşteptate producţii de peste 5 t/ha.

„La nivelul judeţului, avem o suprafaţă agricolă de 399.357 ha, dintre care teren arabil 258.160. În Buzău, precipitaţiile căzute în ultimul an au fost peste media obişnuită a ultimilor ani, mai ales în februarie, cu 107,5 l/mp, în martie 50,6 l/mp şi în aprilie 29,4 l/mp. Regimul pluviometric din sezonul rece şi din primăvară a contribuit, de altfel, la refacerea rezervei de apă din sol, în special pentru culturile de toamnă. Ţin să precizez că anii 2023-2024 au fost cei mai secetoşi din istorie la nivelul judeţului şi la nivel naţional”, a transmis, miercuri, directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural.

El s-a declarat optimist în privința recoltelor la grâu, rapiţă şi orz, dacă în următoarele săptămâni nu vor fi fenomene meteo grave. „Până la ora asta nu au fost nici un fel de probleme. Pot spune că avem deja primele valori la estimări la culturile agricole, mă refer aici la grâu, rapiţă şi orz, unde producţiile la grâu şi orz depăşesc 5 tone într-o primă evaluare, iar la rapiţă peste 3.000 kg la hectar”, a menţionat Florea, potrivit Agerpres.

Și evoluţia culturilor însămânţate în primăvară în judeţ este bună, cu suprafeţe însemnate la porumb - 51.200 ha și floarea-soarelui - 42.300 ha. În sectorul viticol şi pomicol, condiţiile meteo au permis desfăşurarea normală a proceselor vegetative. (C.Z.)