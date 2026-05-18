ACA: Aproape un milion de familii de albine pierdute în 2025

Data: 22 Mai 2026

Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Răzvan Coman, a atras atenţia, miercuri, de Ziua mondială a albinelor, asupra scăderii alarmante a populaţiilor acestor polenizatori din cauza poluării, pesticidelor şi a schimbărilor climatice. Potrivit lui Coman, România a pierdut în 2025 aproape un milion de familii de albine.

„În principiu, în România, în ultimii ani, s-au înregistrat extrem de multe pierderi de familii de albine. În sensul acesta, pentru a reface cumva efectivul, au fost iniţiative privind susţinerea apicultorilor prin acordarea unor ajutoare financiare şi nu mai departe de ieri (marţi, 19 mai - n.r.), în Camera Deputaţilor, la Comisia de Agricultură, s-a votat o propunere legislativă privind acordarea sumei de 15 euro pe familia de albine”, a spus președintele ACA, pentru Agerpres.

El a subliniat că sprijinul financiar se va acorda pe trei ani, având în vedere că este nevoie de mai mult de un an pentru refacerea efectivelor. „Se acordă 15 euro pe familia de albine pe o perioadă de trei ani, pentru că nu poţi reface într-un an un efectiv de aproape un milion de albine care au pierit în 2025. Multă lume nu rosteşte această cifră, dar realitatea este undeva acolo”, a transmis Coman.

Potrivit datelor asociației, în țară sunt aproximativ 30.000 de apicultori şi 1,6 milioane de familii de albine, însă cifrele sunt greu de estimat exact după pierderile înregistrate în 2025.

În ultimii ani, România a produs sub 70% din producţia medie anuală estimată la 22.000 de tone. Ziua mondială a albinelor se sărbătoreşte, în fiecare an, la 20 mai, în scopul evidenţierii importanţei lor pentru umanitate şi necesităţii protejării polenizatorilor. (O.N.)