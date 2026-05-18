Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Restricții pentru apicultori în Homorod

Restricții pentru apicultori în Homorod

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 22 Mai 2026

Accesul apicultorilor care nu sunt din Homorod - Geoagiu, județul Hunedoara, dar care ar dori să vină cu stupii în pastoral la salcâm în localitate a fost interzis printr-un anunţ postat pe Facebook de Primăria Geoagiu, pe motiv că este depășit pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectarul de salcâm, scrie Agerpres. Vicepreşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine Hunedoara, Tiberiu Korb, a apreciat că măsura este „un abuz” nejustificat. „Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 kg de miere. (...) Într-un an normal, nu se valorifică întreaga producţie de salcâm din zonă”, a spus Korb. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială