Plan de acțiune european privind îngrășămintele

„Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrăşămintelor. (…) Acest plan de acţiune va oferi un parteneriat european privind îngrăşămintele, cu investiţii şi acţiuni la toate nivelurile: european, naţional şi privat”, a declarat marți comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Concret, Comisia a anunțat că va oferi un sprijin excepţional fermierilor europeni care se confruntă cu costuri ridicate ale îngrăşămintelor prin intermediul instrumentelor existente în cadrul PAC. De asemenea, va propune mobilizarea bugetului UE pentru a crește rezerva pentru agricultură cu o sumă substanţială. Acest pachet financiar va da fermierilor acces la lichidităţi înainte de următorul ciclu de producţie şi va contribui la susţinerea producţiei.

Pe termen scurt, Comisia va prezenta un pachet legislativ care va include o nouă schemă de lichiditate pentru a ajuta la fluxul de numerar, o mai mare flexibilitate pentru plăţile în avans şi stimulente mai puternice pentru practici agricole care optimizează utilizarea îngrăşămintelor, iar aceste facilități vor permite statelor membre să utilizeze pe deplin fondurile din actualul PAC. Totodată, Comisia va lua măsuri pentru a sprijini industria internă a fertilizatorilor, a garanta aprovizionarea stabilă şi a reduce dependenţa de importuri. În acelaşi timp, va reduce birocraţia inutilă şi barierele de piaţă şi va încuraja cererea de îngrăşăminte autohtone sustenabile.

Pe baza acestui plan european, Ministerul Agriculturii a început să lucreze la un sprijin imediat pentru fermieri, ce vizează inclusiv Combinatul de la Azomureş, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că, în funcţie de evoluţia lucrurilor, săptămâna viitoare autorităţile de resort vor veni cu detalii referitoare la noile măsuri.

„În sectorul de îngrăşăminte fertilizante avem o creştere substanţială de preţ. La azot creşterea este de peste 100 euro pe tonă, peste 57 euro/t la fosfor, deci este o situaţie destul de complicată. Ştim, de asemenea, că producţia autohtonă acoperă doar 9% din necesarul naţional. Aici, înţelegerea parafată între Romgaz şi proprietarii de la Azomureş va deschide noi oportunităţi şi pentru fermierii din România. (…) Cred că lucrurile se pot accelera şi putem avea în cel mai scurt timp posibil producţie autohtonă”, a subliniat ministrul, potrivit Agerpres. (C.Z.)