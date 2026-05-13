Tarif unic pentru călătoriile cu trenul în UE

Data: 18 Mai 2026

Comisia Europeană (CE) a prezentat noi norme care simplifică planificarea și rezervarea călătoriilor feroviare regionale pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru cele care implică mai mulți operatori. În acest mod, arată CE, europenii vor putea rezerva întreaga călătorie printr-un singur bilet.

„Comisia propune măsuri care să permită rezervări de bilete unice pentru mai mulți operatori feroviari, făcând piața feroviară mai transparentă și mai accesibilă”, a transmis aceasta într-un comunicat.

Platformele, care pot fi independente sau pot să aparţină unui operator feroviar, vor fi obligate să afișeze ofertele într-un mod neutru, inclusiv prin sortarea tarifelor în funcție de emisiile de gaze cu efect de seră. „Normele vor garanta că toți operatorii de transport pot încheia acorduri comerciale echitabile, rezonabile și nediscriminatorii cu platformele de emitere a biletelor și viceversa”, se mai subliniază în comunicatul CE.

În cazul pierderii legăturilor, pasagerii ar urma să beneficieze de asistență, redirecționare, rambursare și compensare.

Noile regulamente vor putea intra în vigoare abia după ce se vor pronunţa şi alte organisme, respectiv Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, urmând ca statele membre să dezvolte sistemele de rezervare și de emitere a biletelor unice.

Cetăţenii din Uniunea Europeană au efectuat, în anul 2024, 8,7 miliarde de călătorii cu trenul, ajungând la un total de 444,5 miliarde kilometri-călători, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Germania şi Franţa au fost cei mai importanţi contributori la performanţa transportului feroviar de pasageri, cu 109,1 şi, respectiv, 107,3 miliarde kilometri-călători, în timp ce România a avut 5,8 miliarde kilometri-călători. (O.N.)