Finanţare prin AFM pentru proiectele de apă şi canalizare

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului Administraţiei Fondului de Mediu (AFM) pe anul 2026 se află în dezbatere publică, după cum a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Printre propuneri se numără alocarea sumei de 400 de milioane de lei pentru achiziţia de baterii de stocare a energiei solare, precum şi 1,5 miliarde de lei pentru implementarea proiectelor de apă şi canalizare.

În bugetul Administraţiei Fondului de Mediu sunt cuprinse sume pentru achiziţia bateriilor de stocare a energiei solare, ministra mediului, Diana Buzoianu, apreciind că, pentru 2026, „punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție”, răspunzând astfel „creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”.

Programul Casa Verde, care vizează finanțarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, va fi cel mai probabil suspendat în acest an, el nefiind cuprins în lista alocărilor bugetare.

În schimb, AFM va finanţa cu 1,5 miliarde de lei proiectele de apă şi canalizare, la baza acestei decizii aflându-se, cel mai probabil, raportul elaborat de Cancelaria Primului-Ministru care subliniază că, „în zone largi din Moldova, Oltenia şi sudul Munteniei”, conectarea la canalizare „este în continuare foarte scăzută, existând decalaje sistemice în ceea ce priveşte infrastructura de bază”.

Conform documentului care reflectă realitatea anului 2024, acest fapt afectează atât calitatea vieţii, cât şi eligibilitatea pentru finanţări viitoare.

„Accesul la apă potabilă este generalizat, dar persistă UAT-uri cu grad de conectare redus în sudul şi estul ţării”, se precizează în raportul citat de Agerpres.

Totuşi, propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a atras nemulţumiri din partea Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE).

„Tot bugetul aferent programului Casa Verde a fost transferat către programul de sprijin al primarilor pentru apă-canal, adică 1,5 miliarde de lei. Nu dorim ca acest buget destinat reducerii amprentei de carbon să fie transformat într-un instrument electoral de tip «Anghel Saligny 2», un program care şi-a demonstrat ineficienţa în toţi aceşti ani”, susţin reprezentanţii asociaţiei, citaţi de Agerpres.

APCE a mai solicitat oficial majorarea bugetului pentru baterii cu minimum 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaic, precum şi schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe.

Proiectul de buget al AFM prevede şi o alocare de 300 de milioane de lei pentru programul Rabla destinat persoanelor fizice, în acest an urmând să se pună accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, după cum a mai transmis ministra mediului.

Alte 700 de milioane de lei vor fi direcționate către programul de iluminat public, iar 250 de milioane de lei către programul național de împăduriri. (O.N.)