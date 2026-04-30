Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Tendință de revenire în țară a românilor plecați

Tendință de revenire în țară a românilor plecați

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Mai 2026

Numărul persoanelor care au revenit în România începând din 2020 şi au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare, în fiecare an, decât al celor care au plecat la muncă în alte state, arată o analiză a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Anul cel mai dinamic, cu cele mai multe plecări (16.578) și reveniri (21.384), a fost 2023, iar Germania a fost principala destinaţie a lucrătorilor români în perioada 2020-2025.

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), după vârful din 2023, s-a înregistrat o scădere a suspendărilor drepturilor la beneficii familiale, adică a plecărilor la muncă în străinătate, în 2024 şi 2025, de la 16.578 la 13.499, evoluţie care poate reflecta fie condiţii mai atractive pe piaţa muncii din România, fie o diminuare a cererii de forţă de muncă în alte state membre. Tendinţa ilustrează un proces de reintegrare socială mai puternic decât migraţia externă în cazul familiilor cu copii. Cea mai mare diferenţă în favoarea României a fost înregistrată în 2021 (+8.595), perioadă post-pandemică, când mulți români, în special din Spania şi Italia, au revenit în ţară.

„În ansamblu, datele confirmă că, deşi migraţia externă rămâne o opţiune constantă, cu o medie de 13.500 de suspendări anual, România înregistrează un flux mai mare de reveniri, cu o medie de circa 20.000 de deschideri de drepturi la beneficii familiale pe an”, arată analiza ANPIS, citată de Agerpres.

Germania reprezintă un punct de referinţă pentru 2025, fiind principala destinaţie de migraţie economică, cu 5.482 de renunțări la drepturile din România (40,6% din totalul suspendărilor) ca urmare a unei activităţi lucrative în Germania, dar și țara din care au provenit 5.809 de cazuri de reluări de drepturi în țară (peste un sfert din total). Alte state membre relevă, de asemenea, fluxuri semnificative într-un sens sau altul în 2025: Marea Britanie - 4.123 reveniri în România; Belgia - 1.197 suspendări de drepturi în România, ca urmare a începerii muncii în această țară; Olanda - 1.040 suspendări de drepturi.

Potrivit ANPIS, regulile europene stabilesc că dreptul la prestaţii familiale se acordă, în principiu, în statul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, indiferent de statul de reşedinţă al familiei, aplicându-se criterii suplimentare în funcţie de fiecare caz. În România, ANPIS este instituţia care aplică aceste reguli, asigurând stabilirea corectă a drepturilor şi cooperarea cu instituţiile similare din celelalte state UE. „Persoanele care au lucrat într-un alt stat membru pot beneficia în România de mai multe prestaţii familiale, respectiv: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulentul de inserţie şi indemnizaţia pentru adopţie, acordată pe durata concediului de acomodare”, arată instituția. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Fonduri Norvegia-SEE de 500 de milioane Actualitate socială
    Fonduri Norvegia-SEE de 500 de milioane

    România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European, Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de 497,6 milioane de euro, cu care vor fi finanțate proiecte legate de „tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltare locală, cooperare instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare”, a declarat luni seara ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. 

    06 Mai, 2026
  • Guvernul a fost demis Actualitate socială
    Guvernul a fost demis

    Parlamentul a demis ieri Guver­nul condus de Ilie Bolojan după ce senatorii şi deputaţii au votat moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România. Moţiunea a obținut o

    06 Mai, 2026
  • Presiune pe cursul leu/euro Actualitate socială
    Presiune pe cursul leu/euro

    Cursul leu/euro, care a înregistrat marți un maxim istoric de 5,2180 lei/euro, poate rămâne sub presiune până la apariţia unor indicii convingătoare privind politica fiscală a formulei de guvernare

    06 Mai, 2026
TOP 6 Actualitate socială