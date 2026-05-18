Săptămână dedicată siguranţei rutiere

Data: 20 Mai 2026

De luni se desfășoară Săptămâna Naţională a Siguranţei Rutiere, o inițiativă a Coaliţiei pentru Siguranţă Rutieră (CSR) dedicată conştientizării şi responsabilizării şoferilor, pietonilor, bicicliştilor asupra necesității de a face traficul mai sigur, în condițiile în care ţara noastră ocupă un loc fruntaş în Europa la numărul de accidente grave.

Potrivit preşedintelui CSR, România este „ţara accidentului la minut”, iar siguranţa rutieră este responsabilitate comună a întregii societăţi.

În 2025, 1.293 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile din România. Media zilnică a accidentelor grave a depăşit pragul de 10, iar ţara noastră se află pe al doilea loc în Uniunea Europeană la rata deceselor rutiere, cu 68 la un milion de locuitori - faţă de o medie europeană de 46, arată datele Coaliţiei pentru Siguranţă Rutieră.

„Vorbim prea des despre accidente ca despre simple întâmplări. Dar multe dintre ele sunt rezultatul unor decizii mici, repetate zilnic: viteză, neatenţie, traversări riscante sau agresivitate în trafic. Zece minute în plus pot părea un timp pierdut, dar, de fapt, pot însemna o viaţă câştigată”, a declarat preşedintele CSR, Alexandru Ciuncan.

Săptămâna Naţională a Siguranţei Rutiere, care se află la a doua ediţie, reuneşte autorităţi, experţi, companii, ONG-uri, personalităţi publice şi elevi implicaţi în educaţie rutieră. Punctul central al acțiunilor a fost evenimentul „Aceeaşi stradă. Aceeaşi responsabilitate”, organizat ieri la Parlament, în cadrul căruia au avut loc lansarea Cartei Albe a Siguranţei Rutiere, semnarea Pactului Naţional pentru Siguranţă Rutieră și premierea competiţiei pilot „Copiii opresc graba”.

În deschiderea manifestării de ieri, senatoarea Nicoleta Pauliuc a propus iniţierea unei analize de îmbunătăţire a legislaţiei dedicată siguranţei copiilor în trafic. „Poate, de ce nu, în zona unde sunt şcoli să avem prin lege obligaţia de 30 km/h”, a spus senatoarea.

Printre activitățile derulate în țară în Săptămâna Naţională a Siguranţei Rutiere atât de CSR, cât și de alte organizații, se mai numără: lansarea campaniei „Drumul sigur începe acasă” dedicată educaţiei rutiere pentru părinţi şi copii cu vârste de până la 10 ani; Patrula Şcolară Botoşani; dezbaterea „Drumuri sigure spre şcoală, de la rezultate la angajament comun” care a avut loc luni la Cluj-Napoca; un eveniment de conducere preventivă pentru transportatorii de carburanţi desfășurat ieri la Depozitul SCLPP, Rafinăria Brazi; concursul „Biciclistul Responsabil”, azi, la Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” Iaşi; concursul de postere „VIA Creative” a cărui gală de premiere va avea loc la 2 iunie, la Bucureşti; lansarea podcastului #PlanulB UNSAR, invitat - un reprezentant al Brigăzii Rutiere Bucureşti; „Road Safety Ambassadors”, vineri, 22 mai, la Bucureşti, dedicată livratorilor care activează pe biciclete şi scutere. (C.Z.)