O ultimă negociere a PNRR

Data: 20 Mai 2026

România a început renegocierea finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel încât să poată încasa integral cele 4,9 miliarde de euro rămase pe componenta de granturi, prin prioritizarea proiectelor finalizate sau într-un stadiu avansat de implementare, a declarat, săptămâna trecută, Dragoş Pîslaru, după şedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, România a transmis Comisiei Europene un prim draft privind modificările dorite, negocierile urmând să fie finalizate până la 31 mai. „Asta va presupune nişte mişcări din zona de împrumut în zona de granturi, aşa cum au fost făcute şi în vară la o scară mult mai mare. De data aceasta va fi o măsură mai chirurgicală prin care ne asigurăm că toate proiectele care sunt finalizate sau care sunt aproape gata, pentru care avem certitudini, ne vor permite să putem acoperi suma de granturi”, a menţionat Pîslaru, citat de Agerpres.

El şi-a exprimat încrederea că România are suficiente proiecte pentru a accesa integral fondurile nerambursabile. „Pe 22 mai cred că va avea loc o întâlnire fizică la Bruxelles şi apoi, timpul rămas până pe 31 mai va fi tocmai bun pentru a ajunge la o versiune finală pe partea de investiţii”, a adăugat demnitarul, care s-a arătat încrezător, de asemenea, că va putea fi atrasă şi o mare parte din suma legată de împrumuturi, toate proiectele fiind deja prinse în buget.

Odată cu aprobarea săptămâna trecută a cererii de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depăşit 60%, iar România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea planului, potrivit ministrului. (C.Z.)

