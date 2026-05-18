Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Fonduri UE pentru inundațiile severe din 2025

Data: 20 Mai 2026

Comisia Europeană a propus, luni, mobilizarea a 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României şi Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025, informează Executivul comunitar.

Pentru România, care în lunile mai şi iunie 2025 s-a confruntat cu inundaţii severe în regiunile Centru, Sud Muntenia şi Nord Est, cel mai grav fiind dezastrul de la Salina Praid, Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru restabilirea serviciilor esenţiale din aceste zone. (C.Z.)

