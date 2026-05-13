Economiile europene, afectate de războiul din Iran

Data: 18 Mai 2026

Ministerul Economiei din Germania a publicat raportul lunar potrivit căruia creşterea PIB-ului Germaniei, care a fost de doar 0,3% în primul trimestru, va fi probabil sever afectată de efectele războiului din Iran în perioada aprilie - iunie 2026. „Majorarea preţurilor, perturbările din lanţurile de aprovizionare şi incertitudinile reduc încrederea în rândul companiilor şi gospodăriilor private”, avertizează autorităţile germane, potrivit Agerpres. În acelaşi timp, economia Marii Britanii, despre care se credea că va fi grav afectată de conflictul din Iran, a crescut cu 0,6% în primele trei luni din acest an, „un indiciu potrivit căruia companiile şi consumatorii fac faţă efectelor războiului din Iran”, transmite Reuters. (O.N.)

