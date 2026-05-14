Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială O sută de ani de aviaţie comercială la Iaşi

O sută de ani de aviaţie comercială la Iaşi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 14 Mai 2026

Iaşiul celebrează o sută de ani de la primul zbor comercial care a conectat capitala Moldovei de restul regiunii, pe ruta istorică Bucu­reşti - Galaţi - Iaşi - Chişinău, realizat la data de 24 iunie 1926. Cu această ocazie, în perioada 15-17 mai, la Aeroclubul Teritorial „Alexandru Matei” Iaşi se va desfăşura un eveniment aniversar - Iaşi Air Show - în cadrul căruia „Şoimii României” şi Inspectoratul General de Aviaţie pregătesc pentru public un spectacol aerian inedit. (O.N.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Topul scumpirilor în luna aprilie Actualitate socială
    Topul scumpirilor în luna aprilie

    Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în luna aprilie, iar cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică, carburanți și chirii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică

    14 Mai, 2026
  • Concerte şi ateliere creative  Actualitate socială
    Concerte şi ateliere creative 

    Esplanadele pieţelor Matache şi Amzei din Bucureşti vor fi, în week­end, gazdele festivalurilor „Bujori în Matache” şi „Bujori în Amzei”. Timp de trei zile, aici vor avea loc concerte, ateliere creative

    14 Mai, 2026
TOP 6 Actualitate socială