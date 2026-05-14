Topul scumpirilor în luna aprilie

Data: 14 Mai 2026

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în luna aprilie, iar cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică, carburanți și chirii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Creşteri semnificative de preţ s-au înregistrat şi la alimente precum cafeaua, ouăle și fructele. Economia s-a contractat în primul trimestru cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Inflația a urcat în luna aprilie la 10,7%, iar preţurile au crescut şi ele, cele mai mari scumpiri înregistrându-se la energia electrică, carburanţi şi chirii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Într-un singur an, energia s-a scumpit cu peste 54%, motorina cu aproape 33% şi benzina cu peste 22%. Chiriile au crescut cu aproape 44% comparativ cu anul trecut.

La capitolul produse alimentare, cafeaua continuă să fie unul dintre produsele cu cele mai mari scumpiri, cu aproape 22%, urmată de ouă (+15%), fructe proaspete (+11,77%) şi carnea de bovine (+12,24%).

Prețurile la produsele zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%, alte majorări semnificative înregistrându-se la laptele de vacă (+10,97%), pâine (+ 8,96%), peşte proaspăt (+7,93%), citrice (+7,38%), brânză de vacă (+6,52%), ulei (+6,00%) şi carne de pasăre (+7,04%).

Energia termică s-a majorat cu 10,7%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, iar medicamentele cu 4,37%. Articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit şi ele cu 6,5%, iar preţul gazelor a crescut cu 6,38%.

Datele INS arată şi o categorie de produse ale căror preţuri au scăzut în luna aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025: cartofi (-11,70%), fasole boabe și alte leguminoase (-4,33%), făină (-4,38%) și mălai (-3,06%).

Creşterea ratei inflaţiei „afectează consumul deja comprimat încă din februarie, vânzările cu amănuntul fiind în scădere faţă de anul trecut cu 6,8%”, potrivit viceguvernatorului Băncii Naţionale a României, Cosmin Marinescu. Astfel că anunţul Institutului Naţional de Statistică, potrivit căruia Produsul Intern Brut al României a scăzut în primele trei luni din 2026 cu 1,7%, pe seria brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, nu a constituit o surpriză pentru economişti, iar previziunile nu sunt nici ele dintre cele mai optimiste.

„Perspectivele lunilor următoare nu sunt încurajatoare, traficul petrolierelor din Golful Persic fiind încă obturat. Dacă tensiunea se prelungeşte, preţurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forţeze persistenţa «inflaţiei Ormuz» pentru mai multe trimestre”, a scris Cosmin Marinescu, în articolul „Inflaţia Ormuz - noua provocare în ecuaţia politicii monetare”, citat de Agerpres. (O.N.)