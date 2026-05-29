RECOMANDĂRI DE RUSALII

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh este prilej de bucurie, pentru că zilele acestui Mare Praznic al Dreptei Credințe, Ortodoxia, sunt nelucrătoare, zile de odihnă şi de cugetare.

Pentru că, întotdeauna, în astfel de ocazii, Poliția Română a fost alături de mulțimile de oameni care au mers la slujbele religioase, dar și alături de persoanele care au plecat în scurte vacanțe, și anul acesta ofițerii și agenții de poliție vor fi în același tip de misiuni.

Pentru menținerea unui climat de siguranță publică, polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române și colegii noștri din cadrul inspectoratelor județene de poliție vor fi amplasați în dispozitive de menținere a ordinii și liniștii, de asigurare a fluenței traficului rutier și de intervenție la evenimente, dacă situațiile vor impune acest lucru.

În cadrul acestor sisteme integrate de aplicare a legii, vor acționa și lucrătorii Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității atât din cadrul I.G.P.R., cât și din întreaga țară, conform competențelor structurilor teritoriale de poliție.

Pentru că se știe că „Paza bună trece primejdia rea”, ne propunem să fim de folos și de această dată tuturor cetățenilor care își doresc ca aceste zile să fie cu pace și cu împlinire sufletească.

În acord cu Jurământul de credință depus față de România și față de Poporul Român, specialiștii în prevenirea faptelor antisociale vor răspunde întrebărilor celor interesați de protecția personală și a bunurilor și vor relaționa în cadrul grupurilor de oameni prezenți la diferitele evenimente care se vor organiza, pentru o mai bună înțelegere a principiilor prevenirii disconfortului cauzat de încălcarea normelor de conviețuire socială.

Pe acest fond reamintim că o atitudine personală proactivă, orientată spre siguranța proprie, dar și pe interacțiunea civilizată cu cei din jur, constituie fundamentul anticipării și gestionării corecte a întâmplărilor cu efecte nedorite.