RECOMANDĂRI DE RUSALII
Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh este prilej de bucurie, pentru că zilele acestui Mare Praznic al Dreptei Credințe, Ortodoxia, sunt nelucrătoare, zile de odihnă şi de cugetare.
Pentru că, întotdeauna, în astfel de ocazii, Poliția Română a fost alături de mulțimile de oameni care au mers la slujbele religioase, dar și alături de persoanele care au plecat în scurte vacanțe, și anul acesta ofițerii și agenții de poliție vor fi în același tip de misiuni.
Pentru menținerea unui climat de siguranță publică, polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române și colegii noștri din cadrul inspectoratelor județene de poliție vor fi amplasați în dispozitive de menținere a ordinii și liniștii, de asigurare a fluenței traficului rutier și de intervenție la evenimente, dacă situațiile vor impune acest lucru.
În cadrul acestor sisteme integrate de aplicare a legii, vor acționa și lucrătorii Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității atât din cadrul I.G.P.R., cât și din întreaga țară, conform competențelor structurilor teritoriale de poliție.
Pentru că se știe că „Paza bună trece primejdia rea”, ne propunem să fim de folos și de această dată tuturor cetățenilor care își doresc ca aceste zile să fie cu pace și cu împlinire sufletească.
În acord cu Jurământul de credință depus față de România și față de Poporul Român, specialiștii în prevenirea faptelor antisociale vor răspunde întrebărilor celor interesați de protecția personală și a bunurilor și vor relaționa în cadrul grupurilor de oameni prezenți la diferitele evenimente care se vor organiza, pentru o mai bună înțelegere a principiilor prevenirii disconfortului cauzat de încălcarea normelor de conviețuire socială.
Pe acest fond reamintim că o atitudine personală proactivă, orientată spre siguranța proprie, dar și pe interacțiunea civilizată cu cei din jur, constituie fundamentul anticipării și gestionării corecte a întâmplărilor cu efecte nedorite.
Astfel:
- Asigurați-vă că lucrurile de valoare pe care le aveți asupra dumneavoastră, banii, cardurile bancare și telefoanele mobile, deținute în poșete și genți, sunt în permanență în câmpul vizual.
- Dacă aceste lucruri sunt purtate în buzunarele obiectelor de îmbrăcăminte, nu uitați să luați măsuri de protejare, dacă vă dezbrăcați, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, de sacou, geacă.
- În situația în care constatați dispariția telefonului mobil, anunțați imediat operatorul de telefonie care vă oferă serviciile de voce/date, pentru blocarea tuturor facilităților digitale de care dispuneți prin intermediul device-ului respectiv.
- În cazul în care sesizați pierderea cardurilor bancare sau furtul acestora, contactați în cel mai scurt timp furnizorul/furnizorii produselor financiare pentru securizarea conturilor.
- Aceleași recomandări sunt valabile și dacă valorile monetare sunt încorporate în portofelul digital conținut în aplicația specifică, pe telefonul mobil.
- Evitați aglomerările, îmbulzeala, discuțiile contradictorii sau neprincipiale cu alte persoane aflate în lăcașele de cult.
Nu uitați: ÎN BISERCI, OAMENII VORBESC NUMAI CU DUMNEZEU. Astfel se evită tulburarea oficierii slujbelor religioase ori a celorlalți credincioși aflați în rugăciune.
- Luați măsuri pentru a nu provoca incendii, sau pentru a vă feri de focul provenit din sursele deschise reprezentate de lumânările aprinse.
Acordați prioritate de trecere persoanelor în vârstă sau cu dizabilități.
- Nu ezitați să acordați ajutor acestor categorii de persoane, vulnerabile, dacă vă solicită acest lucru și dacă aveți posibilitatea.
- Nu interveniți, dacă nu aveți calificare în domeniul medical, în cazuri care impun prezența medicilor sau a personalului sanitar, dar anunțați serviciile specializate de acțiune la astfel de evenimente.
Nota Bene:
Dacă, din nefericire, s-a produs vreo faptă în care sunteți victimă, nu uitați:
- 112 - Serviciul Unic de urgență.
- De asemenea, puteți solicita ajutorul oricărui polițist din zona lăcașului de cult în care vă aflați.
- Pe traseele de afluire/defluire către și dinspre lăcașele de cult, respectați aceleași norme de respect față de ceilalți participanți la Sfintele slujbe și față de toți participanții la traficul rutier, auto și pietonal.
Același tip de recomandări le considerăm utile și pentru cei care se vor deplasa în minivacanța de Rusalii.
- În același timp, reamintim necesitatea conformării regulilor privind circulația pe drumurile publice.
- Nu depășiți viteza legală stabilită pentru tronsoanele de drum pe care le parcurgeți.
- Acordați prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare prin locurile marcate sau semnalizate cu indicatoare rutiere și celorlalți conducători auto care au acest drept.
- Nu conduceți autovehiculul dacă sunteți obosiți sau ați consumat băuturi alcoolice.
- Informați-vă, anterior pornirii la drum, vizavi de condițiile de trafic și în ceea ce privește starea vremii.
- Nu efectuați depășiri neregulamentare; aceste manevre vă pot pune în pericol grav atât pe dumneavoastră, cât și pe ceilalți pasageri din autovehicul ori alți participanți la traficul rutier.
În spațiile de cazare este necesar să fie respectate, de asemenea, aceleași reguli de conviețuire socială educată.
- Nu ridicați peste limita admisă volumul stațiilor de amplificare audio, în cazul unor petreceri organizate, sau în spațiul propriu de odihnă, pentru a preveni disconfortul celorlalte persoane prezente în același imobil sau în zona de distracție.
- În situații care pot escalada conflicte, nu încercați să vă faceți dreptate, ci solicitați intervenția legală.
Și nu uitați:
În siguranță plecați de acasă, în siguranță trebuie să vă întoarceți acasă!
Marea Sărbătoare a Cincizecimii trebuie să aducă Înțelepciune tuturor. Împreună constituim o unitate a credinței că viitorul poate fi mai bun pentru toți.