Apel la vigilență față de copiii care pleacă de acasă

Data: 27 Mai 2026

Fenomenul copiilor dispăruţi rămâne profund îngrijorător în România unde s-au înregistrat 10.566 de sesizări între 20 mai 2025 - 20 mai 2026, număr în creștere pentru al treilea an consecutiv (8.722 de sesizări între aprilie 2022 și aprilie 2023, 9.902 între aprilie 2023 şi aprilie 2024), arată Organizaţia Salvaţi Copiii. În jur de 97% dintre dispariţii se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în scurt timp, fără implicaţii majore privind siguranţa personală, însă specialiştii Salvaţi Copiii subliniază că plecările, deşi adesea soluţionate rapid, sunt simptomul unor experienţe negative profunde şi trebuie tratate cu maximă seriozitate, potrivit organizaţiei, citate de Agerpres.

Din totalul dispariţiilor în perioada mai 2025 - mai 2026, aproape 80% - 8.140 de sesizări - se referă la minori cu vârsta între 14 şi 18 ani. Cele mai multe au fost înregistrate la Poliţia Municipiului Bucureşti, IPJ Bihor, IPJ Constanţa, IPJ Giurgiu şi IPJ Iaşi.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor Dispăruţi, marcată anual pe 25 mai, Salvaţi Copiii România a lansat campania „Când un copil dispare, căutarea nu se opreşte”, un apel public la vigilenţă faţă de copiii care pleacă de acasă, din centre de ocrotire sau din alte medii în care nu s-au mai simţit în siguranţă. Campania reaminteşte şi numerele utile în astfel de cazuri: 112 - pentru orice situaţie de pericol imediat; 116.000 - linia europeană pentru copii dispăruţi, operată de Asociaţia Telefonul Copilului; 119 - numărul unic naţional pentru situaţii de abuz, neglijare sau orice formă de violenţă asupra copilului; 0745.131.766 - Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală, Salvaţi Copiii. (C.Z.)