O sută de creșe până  în august

Data: 27 Mai 2026

Numărul creşelor construite cu bani din PNRR va ajunge la 100 până la finalul lunii august, în cadrul programului naţional „Sfânta Ana”, care prevede 247 de astfel de obiective, a anunţat, luni, la Nădlac, ministrul dezvoltării, Cseke Attila, la inaugurarea celei de-a 70-a creşe din program, a doua din judeţul Arad şi prima în oraşul Nădlac.

Costurile construc­ției s-au ridicat la 13 milioane de lei. Salariile şi cheltuielile cu bunuri şi servicii la creşa din Nădlac vor fi acoperite de Guvern. În judeţul Arad sunt prevăzute nouă astfel de creşe. (C.Z.)