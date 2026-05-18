Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Vârstnicii se simt intimidați de tehnologie

Vârstnicii se simt intimidați de tehnologie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 19 Mai 2026

Peste 90% dintre persoanele de peste 55 de ani din România care au participat la un studiu european, intitulat „Reducerea decalajului de încredere: cum se descurcă persoanele în vârstă în lumea digitală”, au declarat că folosesc zilnic dispozitive digitale, dar aproape 50% consideră că ritmul tehnologiei îi face să se simtă lăsaţi în urmă. În Europa, 91% dintre seniori folosesc dispozitive digitale zilnic, în principal telefon, arată studiul, şi cu toate acestea 69% spun că fac greşeli sau sunt neîncrezători când folosesc dispozitive digitale; 55% nu pot ţine pasul cu tehnologia care evoluează prea rapid; 53% doresc explicaţii mai clare şi mai simple atunci când aplicaţiile sau interfeţele se schimbă; 47% cred că funcţii mai bune de confidenţialitate şi securitate i-ar ajuta să fie mai încrezători. Și la vârstnicii din România există un „decalaj între utilizare şi încredere”: 51% preferă soluţii personalizate, 39% se bazează pe familie sau prieteni, iar 29% preferă învăţare structurată faţă în faţă. Potrivit studiului, comparativ cu media globală de 5%, în România 40% dintre seniori folosesc conţinut online pentru a face faţă singurătăţii. În acelaşi timp, 48% declară că ritmul tehnologiei îi face să se simtă lăsaţi în urmă. 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială