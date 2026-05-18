Vârstnicii se simt intimidați de tehnologie

Peste 90% dintre persoanele de peste 55 de ani din România care au participat la un studiu european, intitulat „Reducerea decalajului de încredere: cum se descurcă persoanele în vârstă în lumea digitală”, au declarat că folosesc zilnic dispozitive digitale, dar aproape 50% consideră că ritmul tehnologiei îi face să se simtă lăsaţi în urmă. În Europa, 91% dintre seniori folosesc dispozitive digitale zilnic, în principal telefon, arată studiul, şi cu toate acestea 69% spun că fac greşeli sau sunt neîncrezători când folosesc dispozitive digitale; 55% nu pot ţine pasul cu tehnologia care evoluează prea rapid; 53% doresc explicaţii mai clare şi mai simple atunci când aplicaţiile sau interfeţele se schimbă; 47% cred că funcţii mai bune de confidenţialitate şi securitate i-ar ajuta să fie mai încrezători. Și la vârstnicii din România există un „decalaj între utilizare şi încredere”: 51% preferă soluţii personalizate, 39% se bazează pe familie sau prieteni, iar 29% preferă învăţare structurată faţă în faţă. Potrivit studiului, comparativ cu media globală de 5%, în România 40% dintre seniori folosesc conţinut online pentru a face faţă singurătăţii. În acelaşi timp, 48% declară că ritmul tehnologiei îi face să se simtă lăsaţi în urmă.