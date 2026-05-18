Ajutor de șomaj pentru absolvenți

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, din promoţia 2026, cu vârsta de minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj timp de 6 luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR), în prezent de 660 de lei, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti. Potrivit instituției, absolvenții trebuie să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza domiciliului în cel mult 60 de zile de la absolvire, iar pentru înscriere au nevoie de actul de identitate, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii și o declaraţie pe proprie răspundere privind sănătatea. (C.Z.)