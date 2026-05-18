ANAT: Delta Dunării este sigură pentru turiști

Data: 19 Mai 2026

Atacurile cu drone din zona de graniţă cu Ucraina din proximitatea Deltei Dunării au dus la scăderea turiștilor în judeţul Tulcea. Comunităţile locale dependente de această activitate solicită mai multă promovare şi garanţii privind siguranţa zonelor turistice. Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Cristian Bărhălescu, îi îndeamnă pe turiști să călătorească în Deltă, pentru că nu sunt probleme „nici pe canalul Sulina, nici pe canalul Sfântu Gheorghe”.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a organizat sâmbătă, la Tulcea, un eveniment de promovare a Organizaţie de Management al Destinaţiei (OMD) Municipiul Tulcea, în cadrul căruia autoritățile locale au atras atenția asupra impactului pe care războiul din Ucraina îl are asupra turismului și sectorului HORECA din zonă, susținând că alertele de drone îi sperie pe turişti şi îi determină să evite Delta şi judeţul Tulcea. În acest context, Primăria Tulcea şi Organizaţia de Management al Destinaţiei au solicitat ca alertele să fie emise doar în zonele aflate în pericol. „Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situaţiile de urgenţă, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcţie de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească şi cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească şi cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschişi iniţial, (...) dar ulterior au zis că nu au cum”, a explicat primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, potrivit Agerpres. Edilul a mai spus că autorităţile ar trebui să ofere facilităţi speciale judeţelor aflate în apropierea conflictului din Ucraina, să ajute micro-afacerile, infrastructura şi investiţiile locale.

Prezent la eveniment, preşedintele ANAT, Cristian Bărhălescu, a afirmat că operatorii din Deltă pot fi sprijiniți prin informarea corectă a turiștilor şi promovarea mesajului că zona poate fi vizitată în siguranţă. „Pe toată zona de canal Sulina-Sfântu Gheor­ghe nu avem probleme de securitate. Nici în zona Chilia, pe braţul românesc, nu s-au semnalat incidente. Este adevărat, în apropierea oraşului Ismail (...) există un pericol, dar, în rest, celelalte zone sunt mai puţin expuse şi i-am îndrumat pe cei care vor să călătorească în Deltă să meargă în zonele sigure”, a transmis preşedintele ANAT.

Potrivit datelor anunțate în aprilie de IGSU, în perioada 13 septembrie 2023 - 28 februarie 2026, au fost transmise 71 de mesaje RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina, din care 59 în judeţul Tulcea. Managerul OMD Tulcea, Alexandru Filip, a contestat statistica autorităților. „Mi-e greu să estimez, dar 400 de mesaje în patru ani de război cred că este un număr mai apropiat, pentru că îmi aduc aminte şi de zile în care s-au dat şi 3, 4 poate chiar şi 5 mesaje”, a declarat Filip pentru Agerpres. (C.Z.)

