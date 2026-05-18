Nou sistem de calcul al rovinietei

Data: 19 Mai 2026

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere un proiect de Ordin privind noul sistem de calcul al rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie şi care va ţine cont și de nivelul de poluare, nu numai de categoria vehiculelor și perioada de valabilitate, cum este în prezent.

„Rovinieta se stabileşte şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România”, se menţionează în proiectul citat de Agerpres. Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune şi al autoturismelor electrice şi EURO 6, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile şi 254 de lei pentru un an. În cazul vehiculelor EURO 5 și 4, tarifele vor fi de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile şi 292 de lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO 3-0, se va plăti 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 de lei pentru 60 de zile şi 330 de lei pentru un an.

În ceea ce priveşte vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone rovinieta va avea valori cuprinse între 52 şi 67 de lei pe o zi, 69 şi 90 de lei pentru 10 zile, 110 şi 143 de lei pentru 30 de zile, 173 şi 225 de lei pentru 60 de zile şi 579-753 de lei pentru 12 luni. Pentru vehiculele de transport persoane cu 10-23 de locuri pe scaun, tarifele vor începe de la 173-225 de lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 de lei pentru o zi la 3.400-4.420 de lei pentru un an. (C.Z.)