Ceremonii în toată țara de Ziua Eroilor

Data: 21 Mai 2026

Ministerul Apărării Naţionale organizează joi, în Bucureşti şi în garnizoanele din ţară, ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei Eroilor, marcată anual în ziua în care se prăznuiește Înălțarea Domnului. Potrivit MApN, în Capitală, activităţile dedicate memoriei celor căzuți pentru apărarea țării și întregirea nea­mului se vor desfăşura de la ora 10:00, la Cimitirul Israelit „Filantropia”, iar de la ora 12:00 la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor din Parcul Tineretului, la Monumentul Eroilor Patriei din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, precum şi la Cimitirul Militar Ghencea şi Cimitirul Eroilor Revoluţiei. În cadrul ceremoniei de la Mormântul Ostaşului Necunoscut vor fi rostite solemn nume ale eroilor căzuţi pentru ţară, iar un detaşament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va executa exerciţii de tip Drill-Team, a precizat MApN, citat de Agerpres.

De asemenea, la ora 21:00, în Piaţa Tricolorului din faţa Palatului Cercului Militar Naţional, va avea loc un concert de muzică militară, urmat de retragerea cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar - Bd. Eroilor - Palatul Cotroceni - Bd. V. Milea (sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”). Tot seara, de la ora 21:30, la Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, de pe Bd. Ghencea, studenţi ai Academiei Tehnice Militare, oficialităţi din cadrul MApN şi Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi reprezentanţi ai Asociaţiei ONOR vor aprinde candele la mormintele eroilor.

În memoria eroilor, în toate lăcaşurile de cult vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar în instituţiile publice se va păstra un moment de reculegere, mai arată MApN. (C.Z.)

