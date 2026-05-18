Valletta, capitala europeană inclusă integral în Patrimoniul UNESCO

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 21 Mai 2026

Capitala Republicii Malta, Valletta, este unul dintre cele mai bine conservate oraşe istorice fortificate din Europa şi integral inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, în 1980, datorită monumentelor istorice, arhitecturii baroce şi istoriei culturale, militare şi religioase. Importanţa sa derivă nu doar din frumuseţea şi densitatea arhitecturală, ci şi din caracteristicile urbanistice remarcabile, arată whc.unesco.org. 

Este capitala cea mai sudică a Europei şi cea mai redusă ca dimensiuni din Uniunea Europeană şi, totodată, oraşul cu cea mai mare densitate de monumente istorice din lume raportat la suprafaţa sa, de doar 55 de hectare, în care sunt concentrate peste 320 de monumente ce ilustrează evoluţia civilizaţiei europene, în perioada modernă timpurie.

Fondat în 1566, oraşul a fost construit ca o fortăreaţă strategică, menită să apere insula de invazii, fiind situat în partea central-estică a Maltei, pe o peninsulă îngustă, care se întinde între două porturi naturale din Marea Mediterană, Grand Harbour şi Marsamxett Harbour. Valletta este unul dintre primele oraşe europene planificate, fiind proiectat după un sistem de străzi drepte şi bine organizate, de tip grilă, adaptate reliefului şi nevoilor defensive. 

